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/ ©Elina Volkova/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt einen Mann auf einem Motorrad.
Ein junger Klagenfurter Raser verlor Schein und Motorrad.
Villach-Land
27/04/2026
Viel zu schnell

Klagenfurter (21) wollte Motorrad „testen“ – jetzt ist der Schein weg

Ein Klagenfurter (21) war am Montagabend im Bezirk Villach-Land viel zu schnell unterwegs – mit 131 statt der erlaubten 50 km/h. Er hatte zwar eine Ausrede für die Polizei, doch die nutzte ihm nicht viel.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)

Am 27. April führte die Polizei kurz vor 18 Uhr Geschwindigkeitskontrollen mittels Laser auf der Süduferstraße in Augsdorf (Gemeinde Velden, Bezirk Villach-Land) durch. Dabei ging den Beamten ein wilder Raser ins Netz: Ein Motorrad brauste mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 131 km/h (Toleranz -3% = 127 km/h) vorbei und wurde von der Polizei angehalten. Dort gilt nämlich eigentlich Tempo 50.

Schein weg, Motorrad beschlagnahmt

Der Lenker, ein 21-jähriger Klagenfurter, hatte eine Ausrede für die Polizisten parat: Er gab an, dass es die erste Ausfahrt mit seinem neuen Motorrad sei und er dieses kurz testen wollte. Das nutzte ihm nicht viel: „Der Führerschein wurde dem 21-jährigen gegen Bestätigung digital abgenommen“, so die Polizei. Eine physische Abnahme erfolgte nicht, da er seinen vorläufigen Führerschein nicht mitführte. „Nach telefonischer Rücksprache mit dem BH JD verfügte dieser die vorläufige Beschlagnahme des Motorrades. Ein Alkovortest verlief negativ“, so die Polizei abschließend.

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