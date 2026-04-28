Einbruchsversuch in Villach: Mann mit Sturmhaube wurde festgenommen

Dank einer aufmerksamen Zeugin schnappte die Polizei in Villach einen maskierten Mann direkt am Tatort. Trotz sichergestelltem Werkzeug streitet der 46-Jährige alles ab. Die Ermittlungen laufen.

Nach dem Einbruchsversuch in Villach stellte die Polizei einen Schraubenzieher als mutmaßliches Tatmittel sicher. Der Verdächtige schweigt zu den Vorwürfen.

Nach dem Einbruchsversuch in Villach stellte die Polizei einen Schraubenzieher als mutmaßliches Tatmittel sicher. Der Verdächtige schweigt zu den Vorwürfen.

In der Nacht auf Dienstag kam es in Villach zu einem versuchten Einbruch, der durch die Aufmerksamkeit einer Nachbarin vereitelt werden konnte. Gegen 0:30 Uhr schlug die Zeugin Alarm, nachdem sie beobachtet hatte, wie eine unbekannte Person versuchte, das Fenster eines Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte kurz darauf am Tatort einen Verdächtigen stellen, der bereits mit einer Sturmhaube und Lederhandschuhen ausgerüstet war.

Schraubenzieher als Tatmittel?

Trotz der belastenden Umstände gab sich der Mann gegenüber den Beamten unschuldig. „Der Verdächtige, ein 46-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina, bestreitet, dass er mit dem Sachverhalt im Zusammenhang steht und behauptet, dass er lediglich zufällig an der Örtlichkeit angetroffen wurde“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten die Situation. Im Zuge der weiteren Ermittlungen vor Ort entdeckten die Polizisten zudem das mutmaßliche Tatmittel: Ein Schraubenzieher war in einem nahen Dekostrauch versteckt worden.

Mann war nicht kooperativ

Der 46-jährige Beschuldigte wurde daraufhin in die Polizeiinspektion Neufellach überstellt. Im Rahmen der Einvernahme zeigte er sich jedoch wenig kooperativ und wollte sich zum Sachverhalt nicht äußern. Da ein Geschädigter bis dato nicht ausgeforscht werden konnte, sind weitere Erhebungen durch die Polizei im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 07:04 Uhr aktualisiert