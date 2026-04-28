Regional und Nachhaltig: CHS Villach wurde Teil der „Slow-Food-Bewegung“

Ein besonderer Unterrichtstag stand für Schüler der 3A/BHW am CHS Villach am Programm. Im Rahmen eines Slow Food Kulinariums war die Gastköchin Elisabeth Warmuth-Liegl vom Gasthof Liegl am Hiegl zu Besuch.

Gemeinsam mit der erfahrenen Köchin erhielten die Schüler praxisnahe Einblicke in

die Welt der bewussten Küche. Im Mittelpunkt standen die Werte der Slow-Food-Bewegung: Regionale Herkunft und saisonale Verfügbarkeit. Unter fachkundiger Anleitung wurden kreative vegetarische Gerichte zubereitet, bei denen Qualität und Natürlichkeit im Vordergrund standen.

Regional und Nachhaltig im Fokus

Die Schüler durften nicht nur aktiv mitkochen, sie konnten der Profi-Köchin auch über die Schulter blicken und wertvolle Tipps sammeln. Besonders beeindruckend war der Einblick in die Arbeitsweise einer modernen Küche, in der Nachhaltigkeit im Fokus stand. Wichtig waren vor allem die Verwendung von Produkten aus der Region sowie der respektvolle Umgang mit Lebensmitteln.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 09:28 Uhr aktualisiert