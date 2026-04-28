Kärntner holt Staatsmeisterschaftstitel im Seilklettern

Der Kärntner Felix Mader (Naturfreunde Villach) hat sich den Österreichischen Staatsmeistertitel im Seilklettern gesichert - es ist der erste seiner Karriere.

In der Qualifikation zeigte Mader bereits eine solide Leistung und platzierte sich direkt hinter dem Führenden. Den entscheidenden Schritt machte er im Finale: Er steigerte sich noch einmal, kletterte konstant, vermied grobe Fehler und sicherte sich damit den Titel. „Ich habe versucht, meinen eigenen Stil zu klettern und nicht zu viel nachzudenken. Am Ende ist es sehr gut aufgegangen.“, so Felix Mader. Dass er in diese Position kam, hat auch mit der Abwesenheit von Jakob Schubert (mehrfacher Weltmeister), zu tun, der beim diesjährigen Bewerb fehlte.

Karrieresprung steht bevor

Mit dem Sieg schreibt er ein neues Kapitel in seiner Karriere, denn in zwei Wochen steht die internationale Wettkampfsaison mit einem Weltcup in Wujiang, China bevor. Mader gibt sich dabei noch selbstkritisch: „Ich fühle mich schon wirklich gut, aber noch bei weitem nicht in meiner Topform. Die kommenden Trainingswochen werden entscheidend sein.“

Große Erfolge durch die Vereinsunterstützung

Seit vielen Jahren investieren die Naturfreunde gezielt in die Ausbildung junger Klettertalente, schaffen Trainingsmöglichkeiten und begleiten Athleten auf ihrem Weg. Maders Staatsmeistertitel unterstreicht, wie wichtig diese akribische Vereinsarbeit für den heimischen Klettersport ist, denn daraus können große Erfolge entstehen.