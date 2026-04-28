3.300 Wohnungen leer: „Stillstand“ in Villach sorgt für Ärger

Mehr als 3.300 Wohnungen stehen leer: Die „Verantwortung ERDE“ sieht massive Versäumnisse in der Villacher Wohnpolitik und fordert endlich konkrete Schritte gegen den Leerstand.

Die „Verantwortung ERDE“ übt deutliche Kritik an der Wohnpolitik in Villach. In einer aktuellen Aussendung bemängelt die Partei, dass seit Jahren keine wirksamen Maßnahmen gegen steigende Mieten und leerstehenden Wohnraum gesetzt worden seien.

„Absoluter Stillstand bei der Leerstandspolitik“

Konkret verweist die Partei auf eine Leerstandsstudie aus dem Jahr 2022, wonach rund 7,7 Prozent der Wohnungen – mehr als 3.300 Einheiten – ungenutzt leer stehen. Eine beachtliche Zahl. Gleichzeitig sei das bereits 2022 präsentierte „Wohnraumpaket“ der Verantwortung ERDE bis heute nicht behandelt worden. „Die Stadt leistet sich absoluten Stillstand bei der Leerstandspolitik. In Villach stehen über 3.300 Wohnungen leer und den Preis für dieses Marktversagen zahlen die Wohnungssuchenden“, kritisiert Gemeinderätin Gaby Krasemann.

„Sicher vermieten“ als Lösung?

Ein zentraler Vorschlag der Partei ist die Einführung des Modells „Sicher vermieten“, das bereits in Vorarlberg umgesetzt wird. Dabei würde eine öffentliche Stelle die Vermietung leerstehender Wohnungen für Hausbesitzer organisieren. Eigentümer würden im Gegenzug niedrigere Mieten anbieten. „Das führt zu einer Risikominimierung für die Vermieter und eine leistbare Mietpreisbindung für die Mieter“, heißt es seitens der Partei.

Anträge behandeln und Initiative ergreifen

Unverständnis äußert Krasemann auch darüber, dass die zuständigen Referenten bislang keine eigenen Initiativen gesetzt hätten: „Es ist nicht nachvollziehbar, warum über die ganze Gemeinderatsperiode keine Maßnahmen zur Leerstandsbekämpfung ergriffen wurden.“ Die Partei fordert daher zumindest eine Behandlung bereits vorliegender Anträge im Gemeinderat.