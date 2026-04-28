Tödlicher E-Scooter-Unfall in Villach: Fahrfehler kostet Menschenleben

In Villach kam es heute Vormittag zu einem tragischen Unglück. Ein 58-jähriger Mann stürzte auf dem Weg zur Arbeit mit dem E-Scooter – er überlebte den Unfall nicht.

Am Dienstagvormittag (28. April) ereignete sich in Villach-Völkendorf ein E-Scooter-Unfall mit dramatischen Folgen. Ein Mann war gegen 9.50 Uhr gerade auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, der Infineon, als in der Nähe des Kreisverkehrs in der Tobias-Bürg-Straße das Unglück seinen Lauf nahm, wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte. Der Mann stürzte – vermutlich wegen eines Fahrfehlers – und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Passanten leisteten Erste Hilfe

Ein Autofahrer hat den Unfall gesehen und leistete gemeinsam mit einem zufällig vorbeikommenden Fahrradfahrer sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Doch ihre Bemühungen waren leider vergebens: Der 58-Jährige wurde zwar noch vom eingetroffenen Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus Villach eingeliefert, doch dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Wie die Polizei informiert, trug der Mann bei seiner letzten Fahrt keinen Helm. Bei der Infineon herrscht nun große Trauer um einen geschätzten Kollegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 17:06 Uhr aktualisiert