Bienen-Alarm mitten in Villach: Imker löste „Problem“ geschickt

Aufregung am Villacher Standesamtsplatz: Ein Bienenschwarm machte es sich auf einem Baum gemütlich und verunsicherte Passanten – ein Imker eilte zu Hilfe und löste das Problem geschickt.

Am Standesamtsplatz in Villach ging es am Dienstagnachmittag zu wie in einem Bienenstock – im wahrsten Sinne des Wortes. Auf einem Baum direkt am Platz hatte sich nämlich ein Bienenschwarm niedergelassen. Said Matejic vom Phoenix Studio Villach war vor Ort und schilderte gegenüber 5 Minuten seine Eindrücke: „Für viele Passanten wirkte die Situation zunächst ungewöhnlich und teilweise auch beunruhigend.“

©Leser Die Bienen rotteten sich auf einem Baum am Standesamtsplatz zusammen.

Bienenkönigin musste in den Kübel

Doch glücklicherweise kam schnell Unterstützung von einem örtlichen Imker und der Feuerwehr Villach. Die Florianis hoben den Imker nach oben, damit er den Bienenschwarm erreichen konnte, schildert Matejic. Auf Nachfrage, was er genau mache, erklärte der Imker, dass er die Bienenkönigin einfangen wolle. „Dafür sammelte er die Bienen vorsichtig in einem Eimer. Sobald sich die Königin im Eimer befindet, folgen ihr die restlichen Bienen von selbst“, berichtet Matejic. Und seine Bemühungen hatten Erfolg: Als die Königin im Kübel war, folgte ihr der Großteil des Schwarms sofort.

©Phoenix Studio Villach

„Ein interessanter und seltener Moment“

Es war eine Aktion, die Said Matejic wohl nicht so schnell vergessen wird: „Ein wirklich interessanter und seltener Moment mitten im Zentrum von Villach“, erklärt er und bedankt sich bei allen Unterstützern.