Klassik-Highlight in Villach: Wiener Concert-Verein spielt auf

Ein musikalisches Highlight erwartet Klassik-Fans in Villach: Am 4. Mai gastiert der Wiener Concert-Verein im Congress Center Villach und mit ihm zwei große Namen aus der Klassikszene.

Am 4. Mai gibt der Wiener Concert-Verein Villach die Ehre und mit ihm Dirigentin Barbara Dragan und Pianist Roland Batik. Das traditionsreiche Ensemble steht seit seiner Gründung für hohe musikalische Qualität und eine besondere Klangkultur. Beim Konzert in Villach treffen gleich zwei außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeiten aufeinander: Dragan zählt zu den vielversprechendsten Dirigentinnen Europas und war zuletzt unter anderem an der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris beteiligt. Batik wiederum gilt als vielseitiger Musiker, der sich zwischen Klassik, Jazz und zeitgenössischen Stilrichtungen bewegt.

Schuberts 5. Sinfonie im Mittelpunkt

Den musikalischen Schwerpunkt des Abends bildet die 5. Sinfonie von Franz Schubert. Das Werk überzeugt mit seiner Leichtigkeit und Eleganz und zählt zu den beliebtesten Kompositionen des österreichischen Komponisten. Inspiriert von der Musik Wolfgang Amadeus Mozart, entfaltet die Sinfonie einen heiteren und zugleich feinsinnigen Charakter. Das Konzert verspricht damit eine Mischung aus klassischer Klangschönheit, internationaler Dirigierkunst und musikalischer Vielseitigkeit – ein Abend ganz im Zeichen der Wiener Klassik.