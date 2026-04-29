Dobratsch-Seilbahn umfassend modernisiert

Auf 2.115 Metern Seehöhe befindet sich die Sendeanlage am Dobratsch auf der Villacher Alpe. Der Bereich ist nicht öffentlich zugänglich, Techniker von Big Blue Marble gelangen aber ganzjährig über eine Betriebsseilbahn dorthin. Immerhin versorgt sie weite Teile Kärntens sowie Teile der Steiermark, das Kanaltal (Italien) und große Teile der Region Gorenjska (Slowenien) mit Radio- und Fernsehsignalen.

Seilbahn jetzt technisch auf dem neuesten Stand

In den vergangenen Monaten wurde die Seilbahn nun umfassend modernisiert. Der Startschuss für die Arbeiten fiel Ende September. Im Zuge der Erneuerung wurden wesentliche Komponenten ausgetauscht, darunter Teile der Seilbahntechnik, das elektrische Antriebssystem sowie der Notantrieb. Auch die Steuerung und Regelung der Seilbahn wurde modernisiert, um die Betriebssicherheit weiterhin sicherzustellen. Neu ist außerdem ein Kommunikationssystem, das eine Videoübertragung zwischen Tal- und Bergstation ermöglicht.

Versorgung gesichert

Bis zu sechs Personen können in der Kabine der Seilbahn zur Sendeanlage befördert werden. „Mit der Sanierung der Seilbahn garantieren wir nicht nur die regelmäßige Servicierung und den raschen Zugang zur Sendeanlage, sondern stellen damit auch die Grundlage, dass Kärntnerinnen und Kärntner heute wie in Zukunft mit TV- und Radioinformationen in bester Ton- und Bildqualität versorgt werden – auch in Krisenfällen“, so Michael Weber von Big Blue Marble abschließend.