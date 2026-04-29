Villacher Ausflugsziel will mit Virtual Reality punkten

Auf dem neuesten Stand der Technik: Mit bereitgestellten Smartphones und Headsets können Besucher des Kärnten Reliefs in Villach nun interaktive Inhalte erleben. 130.000 Euro flossen in die umfassende Modernisierung der Anlage.

„Wir wollten unser traditionsreiches Denkmal nicht nur erhalten, sondern es mit modernen Mitteln zeitgemäß und interaktiv erlebbar machen“, erklärt Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Hochauflösende Videos zeigen Kärntens Landschaft, Geschichte und Sehenswürdigkeiten besonders anschaulich. Auch bei der Wissensvermittlung gibt es Neuerungen: Die bisherigen Tablets wurden durch moderne Augmented-Reality-Anwendungen ersetzt. „Besucher können nun mit bereitgestellten Smartphones und Headsets interaktive Inhalte erleben“, so die Kulturreferentin.

©Stadt Villach/Astrid Kompan Das Kärnten Reliefs in Villach ist jetzt digital erlebbar.

Relief auf neuestem Stand – inklusive Koralmbahn

Das Relief aus dem Jahr 1913 wurde zudem umfassend restauriert, gereinigt und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Gemeinsam mit der Abteilung Vermessung konnte zudem die Trasse der neuen Koralmbahn eingearbeitet werden. Unterstützt wurde das Projekt von der Tourismusabteilung des Landes Kärnten, welche Fördermittel bereitgestellt hat. „Es zeigt eindrucksvoll, wie moderne, innovative touristische Angebote mit der einzigartigen Landschaft Kärnten verbunden werden können, und wir damit neue Impulse für Gäste sowie Einheimische schaffen“, betont Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Bereits seit dem Vorjahr gibt es außerdem eine Virtual-Reality-Station, bei der ein Flug von der Gerlitzen simuliert wird.