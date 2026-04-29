Fünf Afterwork Markets am Hans-Gasser-Platz geplant

Der Hans-Gasser-Platz verwandelt sich heuer gleich fünfmal in einen Afterwork Market. Nach Dienstschluss können die Villacher bei Streetfood, Getränken und Musik gemütlich den Tag ausklingen lassen.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern heuer fünf After Work Markets auf die Beine zu stellen. Es geht darum, die Innenstadt zu beleben und einen Ort zu schaffen, an dem man entspannt den Tag ausklingen lässt“, erklärt Stadtrat Christian Pober (ÖVP). Los geht es bereits am kommenden Freitag, dem 1. Mai 2026, gemeinsam mit dem traditionellen Blumenmarkt.

Streetfood, Musik und gute Stimmung

„Der Blumenmarkt und der After Work Market passen perfekt zusammen – regionale Qualität, gute Stimmung und ein gemütliches Miteinander stehen im Mittelpunkt“, so Pober. Auch heuer sorgen Streetfood-Anbieter für kulinarische Vielfalt. Auch die Gastronomen Martin Pohl vom Lokal Stern und Ljubica Karajica vom Café Glück sind vertreten. DJ Maikel legt den passenden Soundtrack auf.