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Die Stadt Villach und die Hauptfeuerwache organisieren den nächsten Hilfstransport.
Villach
29/04/2026
Spenden

Ukraine-Hilfe Villach: Finanzierung für Hilfstransport wird gesucht

Zwei Transporte erreichten bereits Kiew. Damit die nächste Lieferung am 4. Mai starten kann, fehlen noch finanzielle Mittel. Die Organisatoren richten daher einen dringenden Appell an die Kärntner Bevölkerung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)

Die humanitäre Brücke von Villach in die Ukraine bleibt bestehen: Dank der engen Kooperation zwischen der Stadt Villach, der Hauptfeuerwache und zahlreichen freiwilligen Helfern konnten erst vor wenigen Tagen zwei Transporte mit insgesamt 25 Tonnen Hilfsgütern erfolgreich zugestellt werden. Die Güter erreichten sicher die bewährten Partner nahe Kiew und kommen vor allem Binnenflüchtlingen aus der Ostukraine zugute.

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Nächster Transport bereits geplant

Bereits am 4. Mai soll sich der nächste Transport auf den Weg machen. Um diesen logistisch realisieren zu können, fehlt aktuell jedoch noch ein beträchtlicher Teil der notwendigen finanziellen Mittel – die Transportkosten belaufen sich auf etwas mehr als 4.000 Euro jeweils. Die Organisatoren richten daher einen dringenden Appell an die Kärntner Bevölkerung, die vom Angriffskrieg betroffenen Menschen in der Ukraine weiterhin zu unterstützen.

So kann man helfen

  • Empfänger: Stadt Villach

  • IBAN: AT98 3949 6000 0000 4101

  • Verwendungszweck: Villacher Ukrainehilfe – Hauptfeuerwache

  • Bank: Raiba Nikolaigasse

  • Hinweis: Alle Spenden an die Villacher Ukraine-Hilfe sind steuerlich absetzbar.

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