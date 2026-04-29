Ukraine-Hilfe Villach: Finanzierung für Hilfstransport wird gesucht

Zwei Transporte erreichten bereits Kiew. Damit die nächste Lieferung am 4. Mai starten kann, fehlen noch finanzielle Mittel. Die Organisatoren richten daher einen dringenden Appell an die Kärntner Bevölkerung.

Die humanitäre Brücke von Villach in die Ukraine bleibt bestehen: Dank der engen Kooperation zwischen der Stadt Villach, der Hauptfeuerwache und zahlreichen freiwilligen Helfern konnten erst vor wenigen Tagen zwei Transporte mit insgesamt 25 Tonnen Hilfsgütern erfolgreich zugestellt werden. Die Güter erreichten sicher die bewährten Partner nahe Kiew und kommen vor allem Binnenflüchtlingen aus der Ostukraine zugute.

©zVg

Nächster Transport bereits geplant

Bereits am 4. Mai soll sich der nächste Transport auf den Weg machen. Um diesen logistisch realisieren zu können, fehlt aktuell jedoch noch ein beträchtlicher Teil der notwendigen finanziellen Mittel – die Transportkosten belaufen sich auf etwas mehr als 4.000 Euro jeweils. Die Organisatoren richten daher einen dringenden Appell an die Kärntner Bevölkerung, die vom Angriffskrieg betroffenen Menschen in der Ukraine weiterhin zu unterstützen.

So kann man helfen Empfänger: Stadt Villach

IBAN: AT98 3949 6000 0000 4101

Verwendungszweck: Villacher Ukrainehilfe – Hauptfeuerwache

Bank: Raiba Nikolaigasse

Hinweis: Alle Spenden an die Villacher Ukraine-Hilfe sind steuerlich absetzbar.