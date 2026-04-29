Neues Konzept: Modernisierter Supermarkt in Villach-Land öffnet wieder

Nach dreieinhalbmonatiger Umbauphase kehrte der SPAR-Supermarkt in Finkenstein am 29. April in den Betrieb zurück. Die Filiale wurde nicht nur optisch runderneuert, sondern auch räumlich deutlich erweitert: Durch den Zukauf eines Nachbargrundstücks wuchs die Verkaufsfläche von 570 m² auf nun 712 m².

Sieben Tage die Woche geöffnet

Das neue Ladenlayout rückt die Frischebereiche in das Zentrum. Direkt nach dem Eingang empfängt eine vergrößerte Obst- und Gemüseabteilung die Kunden, gefolgt von offenen Abteilungen für Brot, Fleisch und Wurstwaren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der lokalen Verankerung. Im Sortiment finden sich verstärkt Erzeugnisse aus der Umgebung, etwa vom Bauernhof Smole, der Bäckerei Schuster sowie Finkensteiner Teigwaren. Im Zuge der Modernisierung wurde auch die Infrastruktur angepasst. Für Kunden stehen nun 87 Parkplätze zur Verfügung. Energetisch ist der Standort durch eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach auf Eigenversorgung ausgerichtet. Da der Markt als Saisonstandort fungiert, wird er in den Sommermonaten an sieben Tagen pro Woche geöffnet sein.

Fokus auf Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit

„Mit der Modernisierung des SPAR-Supermarkts in Finkenstein investieren wir gezielt in die Nahversorgung der Region. Der neue Markt vereint ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis mit unserem klaren Fokus auf Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden einen Ort der Produktvielfalt, Kulinarik und vor allem einen Ort der Begegnung sowie für unsere Mitarbeitenden ein sehr attraktives Arbeitsumfeld“, erklärt Andreas Ender, Geschäftsführer von SPAR Kärnten und Osttirol. Marktleiterin Marion Eichwalder und ihr Team übernehmen ab sofort wieder die Betreuung vor Ort.