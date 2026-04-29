Unfall im Oswaldibergtunnel: Technischer Defekt fordert zwei Verletzte

Ein technischer Defekt löste am Mittwoch einen Unfall im Oswaldibergtunnel aus. Zwei Insassen wurden verletzt ins LKH Villach gebracht. Die A10 war wegen des Einsatzes für zwei Stunden gesperrt.

Zur Mittagszeit kam es auf der A10 im Oswaldibergtunnel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Zur Mittagszeit kam es auf der A10 im Oswaldibergtunnel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Zur Mittagszeit kam es auf der A10 im Oswaldibergtunnel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Deutschland geriet aufgrund eines technischen Defektes mit seinem PKW ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Insassen wurden verletzt

Während der Lenker unverletzt blieb, zogen sich sein 43-jähriger Beifahrer sowie sein 77-jähriger Vater, der auf der Rückbank saß, Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung brachte beide Verletzten in das LKH Villach. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war der Oswaldibergtunnel rund zwei Stunden gesperrt. Vor Ort standen die Hauptfeuerwache Villach und die FF Töplitsch im Einsatz.