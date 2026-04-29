„Krasn“ Bauer: Markus Frohnwieser verstärkt die Villacher Bauerngman
In der Villacher Gman-Stub’n erlangte ein neuer Bauer seine Ehre: Ein bekanntes Gesicht der Villacher Gastroszene tauscht symbolisch die Schürze
gegen die Tracht.
Es ist ein Privileg, das nur wenigen zuteilwird. Wenn die Villacher
Bauerngman ruft, dann geht es um mehr als nur Brauchtumspflege – es geht um
Verantwortung für die Stadt und ihre Bewohner. Mit der feierlichen
Einführung von Markus Frohnwieser ist die Runde der „Bauern“ nun wieder
vollzählig. Markus Frohnwieser, der als Kopf der „Anna Neumann Bar“ und der
FM-Dienstleistungs GesmbH die Villacher Innenstadt seit Jahren mitgestaltet,
erhielt im Rahmen der Zeremonie seinen traditionellen Hofnamen. Er wird
künftig als der „Krasn“ Bauer in den Annalen der Gman geführt. Die
Einführung erfolgte nach strengem Protokoll. Als sein Einführungsbauer
fungierte Michael „Hobl“ Grossegger, der den Neuzugang symbolisch in den
Kreis begleitete. Großbauer Kurt „Funkn“ Maschke hieß den „Krasn“ Bauern
offiziell willkommen und betonte die Bedeutung von Zusammenhalt und
Handschlagqualität innerhalb der Gman.
Tradition mit sozialem Auftrag
Für Frohnwieser bedeutet die Aufnahme nicht nur die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben der Stadt, sondern vor allem harte Arbeit für den
guten Zweck. Die Bauerngman ist weit über die Stadtgrenzen hinaus für den
Villacher Bauernadvent und die damit verbundene Kindlbescherung bekannt.
Jedes Jahr werden beträchtliche Summen gesammelt, um unschuldig in Not
geratene Kinder und Familien in der Region zu unterstützen. Mit Markus
Frohnwieser gewinnt die Gman somit einen umtriebigen Unternehmer, der das Netzwerk
mit frischem Elan und tiefem Verständnis für die Villacher Seele bereichern
wird.