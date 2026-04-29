„Krasn“ Bauer: Markus Frohnwieser verstärkt die Villacher Bauerngman

Es ist ein Privileg, das nur wenigen zuteilwird. Wenn die Villacher

Bauerngman ruft, dann geht es um mehr als nur Brauchtumspflege – es geht um

Verantwortung für die Stadt und ihre Bewohner. Mit der feierlichen

Einführung von Markus Frohnwieser ist die Runde der „Bauern“ nun wieder

vollzählig. Markus Frohnwieser, der als Kopf der „Anna Neumann Bar“ und der

FM-Dienstleistungs GesmbH die Villacher Innenstadt seit Jahren mitgestaltet,

erhielt im Rahmen der Zeremonie seinen traditionellen Hofnamen. Er wird

künftig als der „Krasn“ Bauer in den Annalen der Gman geführt. Die

Einführung erfolgte nach strengem Protokoll. Als sein Einführungsbauer

fungierte Michael „Hobl“ Grossegger, der den Neuzugang symbolisch in den

Kreis begleitete. Großbauer Kurt „Funkn“ Maschke hieß den „Krasn“ Bauern

offiziell willkommen und betonte die Bedeutung von Zusammenhalt und

Handschlagqualität innerhalb der Gman.

Tradition mit sozialem Auftrag

Für Frohnwieser bedeutet die Aufnahme nicht nur die Teilnahme am

gesellschaftlichen Leben der Stadt, sondern vor allem harte Arbeit für den

guten Zweck. Die Bauerngman ist weit über die Stadtgrenzen hinaus für den

Villacher Bauernadvent und die damit verbundene Kindlbescherung bekannt.

Jedes Jahr werden beträchtliche Summen gesammelt, um unschuldig in Not

geratene Kinder und Familien in der Region zu unterstützen. Mit Markus

Frohnwieser gewinnt die Gman somit einen umtriebigen Unternehmer, der das Netzwerk

mit frischem Elan und tiefem Verständnis für die Villacher Seele bereichern

wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 16:40 Uhr aktualisiert