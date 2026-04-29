Blaulicht in Villach: Einsatzkräfte zu Wohngebäude alarmiert

Ein Alarm in Villach sorgte am Mittwoch für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Hauptfeuerwache Villach gab nach einer Kontrolle vor Ort Entwarnung.

„Wisst ihr, was in Villach-St. Martin los ist? Feuerwehr und Polizei sind unterwegs“ – mit diesen Worten meldeten sich gleich mehrere Leser am Mittwoch gegenüber 5 Minuten. Auch ein Bild wurde zur Verfügung gestellt, auf welchem ein Feuerwehrauto sowie eine Polizeistreife zu sehen waren.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Auf Nachfrage der Redaktion bei OBM Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache (HFW) Villach konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: „Aufgrund eines automatischen Brandmelderalarms“ wurden die Einsatzkräfte, darunter ein Fahrzeug der HFW, zum Einsatzort gerufen. Vor Ort stellte sich die Situation glücklicherweise als Fehlalarm heraus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 17:23 Uhr aktualisiert