Lebensrettung am Afritzer See: Ersthelfer verhindern Tragödie

Ein Fischer ging am Afritzer See vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls über Bord. Ein Hausmeister und ein Arzt retteten ihn gemeinsam aus dem elf Grad kalten Wasser. Er wird nun im Krankenhaus behandelt.

Ein Zwischenfall überschattete das vergangene Wochenende am Afritzer See, als ein Fischer während einer Bootsfahrt plötzlich im Wasser versank. Nur durch das beherzte Eingreifen zweier mutiger Männer konnte der Verunglückte rechtzeitig geborgen werden.

Dramatische Minuten im eiskalten Wasser

Hintergrund des Unfalls war vermutlich ein medizinischer Notfall, der dazu führte, dass der Mann über Bord ging. Der Hausmeister Martin S. (58) erkannte die Situation sofort und handelte instinktiv. Die Bedingungen waren aufgrund der niedrigen Wassertemperaturen von nur etwa elf Grad extrem fordernd. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ schilderte er den gefährlichen Einsatz: „Ich bin sofort zum Wasser gelaufen, sprang hinein und bin zu ihm geschwommen und habe versucht ihn zu packen. Es war sehr schwer, das Wasser war eiskalt.“

Unterstützung durch zufällig anwesenden Mediziner

Glücklicherweise befand sich zur gleichen Zeit der Allgemeinmediziner Michael Z. aus auf einem Spaziergang am nahen Rundwanderweg. Als er die Hilfeschreie bemerkte und sah, wie Martin S. mehr als 50 Meter vom Ufer entfernt versuchte, den Fischer über Wasser zu halten, sprang auch er ohne Zögern in den See.

Rettungskette funktionierte reibungslos

Gemeinsam gelang es den beiden Ersthelfern, den Verunglückten ans Ufer zu schleppen. Dort übernahmen kurz darauf die alarmierten Polizeikräfte und der Notarzt die weitere Versorgung. Der Fischer wurde schließlich vom Hubschrauber RK-1 der ARA Flugrettung in das Landesklinikum Klagenfurt geflogen, wo er seither intensivmedizinisch behandelt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 20:05 Uhr aktualisiert