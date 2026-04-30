Fundrad-Verkauf und Workshops: Villach lädt zum ReUse-Frühling

Vom 4. bis zum 9. Mai findet auf dem Rathausplatz der ReUse-Frühling statt. Ein Höhepunkt ist der Verkauf von rund 40 Fundrädern zum fairen Preis. Die Besucher erwartet zudem ein buntes Rahmenprogramm.

Der Rathausplatz verwandelt sich in das ReUse-Zentrum Kärntens, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Von Montag, 4. Mai, bis Samstag, 9. Mai, findet vor Ort der ReUse-Frühling und damit eine Woche im Zeichen der Wiederverwendung statt.

„ReUse ist praktisch, günstig und …“

Warum man unbedingt vorbeischauen sollte? „Es wird gezeigt, wie viel Potenzial in Gegenständen steckt, die oft vorschnell entsorgt werden. ReUse ist praktisch, günstig und man findet sicher Dinge, die man brauchen kann“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Second Hand, Workshops, Modenschau und Co.

Wer auf der Suche nach trendiger Second-Hand-Kleidung ist, wird beim beliebten Second-Hand-Mobil der Sozialen Betriebe Kärnten fündig, teilt die Stadt weiter mit. Es gibt Fahrradreparaturen und zahlreiche Workshops, die zeigen, wie man Sachen länger nutzen und ohne viel Aufwand reparieren kann. Die Schüler des CHS laden zudem zur Modenschau, die „Reparatur Initiative“ veranstaltet ein Repair Café.

Fundräder werden verkauft

Ein Höhepunkt: In Kooperation mit den Sozialen Betrieben Kärnten werden auf dem Rathausplatz die ganze Woche über Fundräder zum fairen Preis verkauft. Die Räder wurden in Villach gefunden, aber nie mehr abgeholt. Die Stadt übergab die Räder an die Sozialen Betriebe Kärnten, wo sie von Menschen, die Unterstützung am Arbeitsmarkt benötigen, repariert wurden. „Die Fundräder helfen mehrfach: Die Lebensdauer der Räder wird verlängert, es werden Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und die Fahrräder sind zu einem fairen Preis erhältlich“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig.