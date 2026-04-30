Person eingeklemmt: Feuerwehr wurde zur Autobahnabfahrt Velden alarmiert

Die FF Krumpendorf rückte um Mitternacht zu einem Unfall auf der A2-Abfahrt Velden aus. Die vermeintlich eingeklemmte Person befreite sich selbst.

Um Mitternacht wurde die FF Krumpendorf zu einem Verkehrsunfall auf der A2-Abfahrt Velden alarmiert. Da die Erstmeldung eine vermeintlich eingeklemmte Person im Fahrzeug vermuten ließ, rückten die Einsatzkräfte umgehend zur Unfallstelle aus.

Person konnte sich selbst befreien

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass sich die Person bereits selbstständig aus dem Auto befreit hatte. Die Feuerwehr führte vor Ort lediglich Sicherungsarbeiten durch und konnte im Anschluss wieder einrücken.