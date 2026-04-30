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Dachstuhlbrand in Villach-Land: Feuerwehr und Polizei im Einsatz
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Drobollach kämpfen gegen die Flammen in der Seeblickstraße.
Villach
30/04/2026
Feuerwehreinsatz

Dachstuhlbrand in Villach-Land: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

In der Drobollacher Seeblickstraße ist ein Gebäudebrand ausgebrochen. Die örtliche Feuerwehr ist bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, weitere Informationen zum Vorfall folgen in Kürze.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

In der Seeblickstraße in Drobollach kommt es derzeit zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Wie Alexander Gasperschitz von der Freiwilligen Feuerwehr Drobollach gegenüber 5 Minuten bestätigte, befindet sich die Feuerwehr bereits im Einsatz. Die Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen, auch die Rettungskräfte und ein Atemschutztrup steht im Einsatz. Aufgrund der Löschleitung wurde auch die Straße von der Polizei gesperrt. Genauere Informationen zum Umfang des Brandes oder möglichen Ursachen liegen aktuell noch nicht vor, weitere Details sollen in Kürze folgen.

©5 Minuten | Ein Blick auf das Brandereignis.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei.
©5 Minuten
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 14:18 Uhr aktualisiert
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