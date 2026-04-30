Franchise-Chance in Villach: Subway-Standort bekommt neuen Betreiber

Für die Subway-Filiale in Villach wird per WKO-Börse eine neue Leitung gesucht. Der Wechsel soll bereits in ein bis zwei Monaten erfolgen, wie 5 Minuten in Erfahrung bringen konnte.

Die Villacher Gastronomieszene steht vor einem Wechsel: Für die Subway-Filiale in der Draustadt wird aktuell via WKO-Nachfolgebörse eine neue Leitung gesucht. Unter dem Slogan „Erhalte jetzt die einmalige Möglichkeit, ins System SUBWAY einzusteigen. Werde Teil der größten Fast-Food-Kette der Welt mit eigenem Restaurant in Villach“ wird der Standort als Einstiegschance in das weltweite Franchisesystem beworben. Hintergrund des Wechsels ist ein Generations- bzw. Führungswechsel: Der vorherige Manager zog sich auf Nachfrage der Redaktion aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Übernahme in ein bis zwei Monaten

Andreas Schellander, der den Standort 2021 gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin, der Klagenfurter FPÖ-Gemeinderätin Sandra Wassermann, übernommen hatte, bestätigt gegenüber 5 Minuten den laufenden Prozess. Zum aktuellen Status der Suche erklärt Schellander: „Genaugenommen gibt es schon zwei Anwärter, wir führen mit einer Person, welche bereits Franchisepartner ist, Verhandlungen.“ Ein finaler Abschluss wird laut ihm spätestens in etwa ein bis zwei Monaten erwartet. Für die bestehende Belegschaft gibt es bereits Sicherheit: Mit der Übernahme der Filiale wird auch das Personal, sieben Mitarbeiter, übernommen.

Lizenzkosten und laufende Abgaben

Obwohl bereits Verhandlungen mit Branchenkennern laufen, bleibt die Ausschreibung explizit auch für Neueinsteiger offen. Wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, muss mit einer Franchise-Lizenz von rund 10.000 Euro sowie laufenden, umsatzabhängigen Gebühren an den Konzern rechnen. Damit steht dem Standort, der bereits seit über zehn Jahren in Villach besteht, nach den turbulenten letzten Jahren der nächste strategische Umbruch bevor.

