Vandalenakt in Bad Bleiberg: Maibäume wurden mit Mist überschüttet
Ein Vandalenakt überschattet das Maibaumaufstellen in der Marktgemeinde Bad Bleiberg im Bezirk Villach-Land. In der Nacht auf Donnerstag wurden beide Bäume mit Mist beschmutzt und beschädigt.
Auch heuer hat die SPÖ Bad Bleiberg-Kreuth gemeinsam mit den Kinderfreunden Kreuth das Maibaumaufstellen am Gelände des Schaubergwerks organisiert. Beim Abholen der Bäume wartete jedoch eine böse Überraschung. „Beide waren über und über mit Mist beschmutzt“, schildert Gemeindevorständin und SPÖ-Gemeindeparteivorsitzende Yvonne Altersberger im Gespräch mit 5 Minuten. „Derjenige dürfte den Müll mit einer Schaufel richtig festgedrückt haben, wodurch auch Äste beschädigt wurden.“
Noch rechtzeitig gerettet
Zwar fehlt von Vandalen bislang jede Spur, jedoch würden Traktorspuren von den Maibäumen wegführen. „Ich finde es vor allem für die Kinder schade, da auch der Kindermaibaum in Mitleidenschaft gezogen wurde“, so Altersberger. Sie kann aber beruhigen: „Wir konnten beide Bäume retten!“ Bereits um 16.30 Uhr erfolgte am Donnerstag das händische Aufstellen des Kindermaibaumes, im Anschluss folgt nun der große Maibaum.
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