Durstlöscher: Villach dreht ab Mai wieder das Wasser auf

Pünktlich zum langen Wochenende sind in Villach sämtliche 60 Trinkwasserbrunnen wieder in Betrieb. Mit Anfang Mai bieten sie im ganzen Stadtgebiet eine kostenlose Erfrischung.

Die Mitarbeiter der Abteilungen Wasserwerk und Stadtgrün haben ganze Arbeit geleistet: Alle 60 Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet wurden sorgfältig gewartet. Mit 1. Mai 2026 stehen sie wieder für die Bevölkerung bereit. „Wer unterwegs ist, findet bei uns in Villach eine vielfältige Auswahl an Möglichkeiten, sich rasch und unkompliziert zu erfrischen“, lobt der zuständige Wasserreferent Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ). Ob in Parks, auf sämtlichen Plätzen in der Stadt oder entlang beliebter Rad- und Spazierwege: Die Brunnen bieten eine willkommene Abkühlung.

Zugang zu sauberem Trinkwasser

„Wir als Stadt setzen ganz bewusst auf dieses Service und stellen damit sicher, dass alle Menschen bei uns Zugang zu sauberem, qualitativ hochwertigem Trinkwasser haben“, so Baumann. Bei zahlreichen Anlagen können auch Trinkflaschen wieder aufgefüllt werden. Teilweise werden auch spezielle Näpfe für Hunde bereitgestellt.

