Kirschensaison wird am Villacher Wochenmarkt eingeläutet

Am kommenden Samstag gibt es bereits die ersten Kirschen am Villacher Wochenmarkt. Eine Obstproduzentin aus der bekannten slowenischen Weinlandschaft Goriška Brda bringt die süßen Köstlichkeiten mit nach Villach.

Schon am morgigen Samstag, dem 2. Mai, wird die Kirschensaison eröffnet. Obstproduzentin Alenka Makuc-Zagožen bringt die süßen Früchte auf den Wochenmarkt. Möglich macht dies eine wetterbedingt frühe Kirschernte in dieser Saison, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Rund 50 Kilo Kirschen im Gepäck

„Mit dem Start der Kirschensaison holen wir uns ein echtes Stück Alpen-Adria-Genuss nach Villach. Die Kirschen aus der Region Goriška Brda stehen traditionell für beste Qualität und ergänzen das Angebot unserer Aussteller:innen hervorragend“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober. Alenka Makuc-Zagožen betreibt auf ihrem Obsthof in Gornje Cerovo eine Landwirtschaft mit drei Hektar großen Obstgärten in denen Kirschen, Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen, Feigen, Birnen, Kakis, Mandarinen und Kastanien wachsen. Nach Villach kommt sie mit rund 50 Kilo Kirschen im Gepäck.