Villach-Land: Auto musste nach Crash mit Kran geborgen werden

Gestern kam es am späten Nachmittag in Feld am See zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Auch die Feuerwehr musste ausrücken.

In Feld am See krachten gestern zwei Fahrzeuge zusammen.

In Feld am See krachten gestern zwei Fahrzeuge zusammen.

Gestern, gegen 17 Uhr, lenkte ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land sein Auto auf der Millstätter Straße (B98) von Wiesen kommend in Richtung Feld am See (Villach-Land). Im Gemeindegebiet von Feld am See kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 30-jährigen Mannes aus Kroatien, der in Richtung Villach unterwegs war.

Keine Personen verletzt

„Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Die beteiligten Insassen blieben unverletzt“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei. Der nicht mehr fahrbereite Wagen des 30-Jährigen wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Feld am See von der Fahrbahn entfernt.

Kranfahrzeug im Einsatz

Das Auto des 77-Jährigen kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand und musste mittels Kranfahrzeug geborgen werden. Während der Fahrzeugbergung musste die B 98 kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 11:19 Uhr aktualisiert