Österreicher im Tennis-Finale: „Freue mich schon sehr darauf“

Die Finalpaarungen beim 42. ITF Panaceo Junior Cup 2026 in Villach sind fix. Bei den Mädchen duellieren sich Buculei und Khomich, bei den Burschen Niederle und Put. Los geht’s am Samstag um 10 Uhr.

Nach den packenden Halbfinalpartien am Freitag stehen die Finalisten des 42. ITF Panaceo Junior Cups 2026 in Villach fest. Julia Maria Buculei aus Rumänien gewann gegen Sofia Iakukhina klar mit 6:2 und 6:4. Im zweiten Duell setzte sich die Deutsche Michelle Khomich gegen Lujza Beviz aus Ungarn mit 7:6 und 6:1 durch. Damit kommt es morgen auf den VAS-Plätzen zum Finale zwischen Buculei und Khomich.

Österreicher im Finale

Mit einer Wild Card ins Turnier gestartet, sorgte der Österreicher Philip Niederle für eine Überraschung und spielte sich bis ins Halbfinale vor. Auch dort ließ sich der Wiener nicht unterkriegen: Zwar musste er den ersten Satz gegen Dominik Vagner aus Tschechien mit 3:6 abgeben, danach dominierte er jedoch das Geschehen. Mit konsequentem und sicheren Spiel gewann er die Sätze zwei und drei mit 6:4 und 6:0. Niederle: „Ich habe bei diesem Turnier schon so viel erreicht, deshalb auch ohne Druck gespielt und mich am Ende auch durchgesetzt. Jetzt wartet morgen das Finale, ich freue mich schon sehr darauf!“ Im zweiten Halbfinale gewann Stan Put aus den Niederlanden klar gegen Dmytro Vterkowskiy aus der Ukraine mit 6:1 und 7:6. Damit steht das Finale fest: Niederle trifft auf Put. Die Spiele starten am Samstag um 10 Uhr, der Eintritt ist frei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 18:42 Uhr aktualisiert