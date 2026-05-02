Kärntner Läufer holt sich EM-Silber

In der sizilianischen Hafenstadt Catania fand am Freitag der 10-Kilometer-Straßenlauf im Rahmen der European Masters Athletics Championships Non-Stadia (EMACNS) statt. Mit dabei war auch Angelo Quaglia vom LC Villach. Der erfahrene Athlet holte sich in der Altersklasse M60 die Silbermedaille. Auch im Teambewerb durfte er sich über Rang zwei freuen. „Trainiert wird Quaglia von Roman Weger dessen Erfahrung und Trainerarbeit einen wichtigen Beitrag zu diesem Erfolg ist“, heißt es vonseiten des Laufclubs. Am Sonntag steht für Quaglia bereits der nächste Start an. Beim Halbmarathon möchte der Läufer an seine starken Leistungen anknüpfen und sich erneut Edelmetall sichern.

©Elisabeth Quaglia Angelo Quaglia lief in der M60-Klasse zu Silber.