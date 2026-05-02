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/ ©Elisabeth Quaglia
Ein Bild auf 5min.at zeigt Angelo Quaglia beim 10-Kilometer-Straßenlauf.
Der LC-Villach-Athlet überzeugt beim EMACNS 10k Road Race in Catania.
Villach
02/05/2026
Über 10 Kilometer
#goodnews

Kärntner Läufer holt sich EM-Silber

Angelo Quaglia, ein Läufer des LC Villach, holte sich bei der European Masters Athletics Championships Non-Stadia (EMACNS) in Italien am Freitag die Silbermedaille in der M60-Klasse.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

In der sizilianischen Hafenstadt Catania fand am Freitag der 10-Kilometer-Straßenlauf im Rahmen der European Masters Athletics Championships Non-Stadia (EMACNS) statt. Mit dabei war auch Angelo Quaglia vom LC Villach. Der erfahrene Athlet holte sich in der Altersklasse M60 die Silbermedaille. Auch im Teambewerb durfte er sich über Rang zwei freuen. „Trainiert wird Quaglia von Roman Weger dessen Erfahrung und Trainerarbeit einen wichtigen Beitrag zu diesem Erfolg ist“, heißt es vonseiten des Laufclubs. Am Sonntag steht für Quaglia bereits der nächste Start an. Beim Halbmarathon möchte der Läufer an seine starken Leistungen anknüpfen und sich erneut Edelmetall sichern.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Angelo Quaglia mit zwei weiteren Männern am Podest.
©Elisabeth Quaglia
Angelo Quaglia lief in der M60-Klasse zu Silber.
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