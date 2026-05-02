Sommer Opening in Velden lockt mit Musik und Street Food

Sommer Opening am Wörthersee: Zwischen dem 14. und dem 17. Mai 2026 verwandelt sich Velden in ein Festivalgelände. Neben Live-Musik warten auch Street Food, ein Kunsthandwerksmarkt und ein buntes Familienprogramm.

Festivalstimmung in Velden am Wörthersee das Sommer Opening „Bubbles at the Lake“ wird Mitte Mai vier Tage lang gefeiert.

Festivalstimmung in Velden am Wörthersee das Sommer Opening „Bubbles at the Lake“ wird Mitte Mai vier Tage lang gefeiert.

Von 14. bis 17. Mai 2026 findet das Sommer Opening „Bubbles at the Lake“ statt. Im Ortskern erwartet die Besucher ein vielseitiges Street-Festival mit Musik, Kulinarik, Kunsthandwerk und einem Programm für Familien.

Künstler heizen auf sechs Bühnen ein

Auf sechs Bühnen sorgen nationale und internationale Künstler für Stimmung. Geboten wird ein Mix aus Pop, Funk, Italodisco, Austropop, Schlager und Soul. Mit von der Partie sind unter anderem Loverboyz, Doktor Südbahn & Die SymPartie, Rino(IO)DJ, Die Jungfidelen, Chris Kaye sowie Vanessa Dollinger.

©Doktor SüdBahn Velden wird vier Tage lang zur Partyzone.

Schaumwein, Kunst und Kids Corner

Das Programm umfasst weiters auch das Schaumweinfestival im Falkensteiner Schlosshotel Velden am 15. Mai sowie einen Kunsthandwerksmarkt und eine Kids Corner. Auf die kleinen Besucher warten Seifenblasen- und Zaubershows, Kinderschminken sowie kreative Mitmachstationen. Der Eintritt ist frei.