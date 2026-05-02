VSV-Fanclubs schmeißen hin: „Schluss, Aus, Vorbei“

Für eine Überraschung sorgten zwei offizielle Fanclubs des EC VSV. Sowohl "Blau-Weiß Villach" als auch die "Blue Devils Villach" kündigten an, sich zurückzuziehen – einer endgültig, der andere zumindest für die kommende Saison.

„Schluss, Aus, Vorbei“: Mit diesen Worten meldete sich am Dienstag der Vorstand des VSV-Fanclubs „Blau-Weiß Villach“ zu Wort. In einer öffentlichen Mitteilung gab der Club bekannt, dass er seine Tätigkeit beenden wird. Der Vorstand hatte seine Mitglieder bereits Ende November 2025 darüber informiert, dass er die Vereinsarbeit aus privaten und zeitlichen Gründen nicht mehr fortführen kann. Die Hoffnung auf eine Lösung lag daher zuletzt bei der Generalversammlung am 14. April 2026. „Leider konnte sich aus den bestehenden Vereinsmitgliedern kein Vorstand bilden, sodass der Fanclub Blau-Weiß Villach sich nun in der Auflösung befindet.“ Und damit ist er wohl nicht der einzige …

Blue Devils legen Pause ein

Denn auch die „Blue Devils Villach“ werden in der diesjährigen Saison nicht mehr auf der Tribüne der Stadthalle vertreten sein. Der Fanclub setzt vorübergehend aus. Diese Entscheidung teilte der Vorstand am Mittwoch in den sozialen Medien mit. „Ob wir 2027 zurückkommen werden, steht noch in den Sternen, aber wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden“, heißt es in dem Posting abschließend. Ein herber Schlag für die Adler.

VSV kann trotzdem auf Fans bauen

Doch zumindest einen kleinen Trost gibt es. Laut Medienberichten schließen sich einige Mitglieder den drei noch verbliebenen Fanclubs an. „Wir haben bereits Termine mit drei Fanklubs gehabt, sie alle werden kommende Saison auf der Tribüne stehen. Mit 200 Mitgliedern sind das mehr als vorher“, beruhigt VSV-Manager Martin Winkler im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 09:03 Uhr aktualisiert