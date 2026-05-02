Brand in Wald bei Finkenstein: Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Fürnitz und Siebenbrünn-Riegersdorf wurden am Freitag zu einem beginnenden Waldbrand in den Ortsteil Korpitsch alarmiert.

Im Ortsteil Korpitsch in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See ist Freitagmittag aus bislang unbekannter Ursache ein Waldbrand ausgebrochen. „Gemeinsam mit der Feuerwehr Siebenbrünn-Riegersdorf konnte der Brand am Waldboden eingegrenzt und einzelne Glutnester gelöscht werden“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehren Fürnitz. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.