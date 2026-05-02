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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Florianis beim Löscheinsatz in einem Wald.
Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch stoppen.
Fürnitz
02/05/2026
Am Freitag

Brand in Wald bei Finkenstein: Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Fürnitz und Siebenbrünn-Riegersdorf wurden am Freitag zu einem beginnenden Waldbrand in den Ortsteil Korpitsch alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Im Ortsteil Korpitsch in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See ist Freitagmittag aus bislang unbekannter Ursache ein Waldbrand ausgebrochen. „Gemeinsam mit der Feuerwehr Siebenbrünn-Riegersdorf konnte der Brand am Waldboden eingegrenzt und einzelne Glutnester gelöscht werden“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehren Fürnitz. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vor einem Waldstück.
©FF Fürnitz |
Der Waldbrand nahe Korpitsch konnte rasch eingedämmt werden.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Florianis beim Löscheinsatz in einem Wald.
©FF Fürnitz |
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Fürnitz und Siebenbrünn-Riegersdorf.
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