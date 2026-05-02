Weißenstein lädt im Juni zum Gesundheitstag

Am 6. Juni 2026 geht der Gesundheitstag im Kulturhaus Weißenstein über die Bühne. Besucher erwartet ein vielseitiges Programm: Von Cholesterin- und Blutzuckermessungen, über Lungenfunktionstests, bis hin zum Blutspenden.

Ein vielfältiges Programm hält der Gesundheitstag der Generationen im Kulturhaus Weißenstein partat. Besucher können sich am 6. Juni 2026, zwischen 10 und 15 Uhr kostenlos informieren und verschiedene Gesundheitschecks in Anspruch nehmen. Dazu zählen etwa Messungen von Cholesterin und Blutzucker sowie Tests der Lungenfunktion. Ebenso besteht die Möglichkeit zur Blutspende. Ergänzend gibt es Informationen zu Pflege, Hitzeschutz, Stammzellenspenden und vieles mehr. Für das leibliche Wohl sorgt der Staberhof Kellerberg.