Müll an der Gail sorgt für Unmut: „Was da hätte passieren können“

Ein Posting in einer Facebook-Gruppe sorgt derzeit für hunderte Reaktionen. Thema ist achtlos liegen gelassener Müll am Ufer der Gail. Eine Passantin bemerkte die Verschmutzung und räumte auf.

Das Posting in der Gruppe „Villacher helfen Villachern“ hat mittlerweile fast 600 Reaktionen und unzählige Kommentare (Stand 8.15 Uhr). Darin drückt sie ihren Unmut über achtlos zurück gelassenen Müll nach einer vermeintlichen Party-Nacht an der Gail aus.

Passantin räumt Müll weg

Ihre Worte richtet sie „an die Gruppe von ca. 12 Männer, die am 1. Mai bei der Gail bei den weißen Steinen eine Party gefeiert und gegrillt haben – vielleicht liest das ja einer von euch.“ Als sie gestern spazieren war, fiel ihr die Verschmutzung am Ufer auf und hat nicht lange gezögert. „Ich habe heute euren Müll den ihr am kompletten Strandabschnitt verstreut liegen gelassen habt, weggeräumt“, sagt sie. Inklusive rund 40 Zigarettenstummel.

Bierflaschen im Wasser: „Fast drauf gestiegen“

Außerdem beschreibt sie weiters eine nicht ganz ungefährliche Situation, die sie dann im Zuge ihrer „Aufräum-Aktion“ erlebte. „Nachdem ich euren Müll zusammen geräumt habe, bin ich barfuß ins Wasser gegangen und bin auf eine eurer dort vergessenen vollen Bierflaschen, die ihr im Fluss so vergraben habt, dass ich aus Zufall gerade noch den roten Stoppel davon erkennen konnte, fast drauf gestiegen“, macht sie weiter ihrem Ärger Luft. „Stellt euch mal vor was da passieren hätte können wenn da mal ein Stein drauf gefallen wäre und jemand nichtsahnend auf die Flasche gestiegen wäre?!“ Die Flaschen, die sie finden konnte, räumte sie ebenfalls aus dem Wasser und stellte sie unter die Bäume. „Die könnt ihr gerne abholen, genauso wie das Handtuch und die kaputten Schlapfen“, richtet sie ihre Worte an die Unbekannten und betont abschließend: „Ich hoffe ihr habt nicht noch mehr Bierflaschen im Fluss vergessen.“ Vor Ort hat sie auch noch Bilder von der Situation gemacht, die ebenfalls geteilt wurden. „Ich habe es der Polizeiinspektion Arnoldstein gemeldet“, erzählt sie noch gegenüber 5 Minuten.

©Privat | Eine Passantin hat an der Gail einiges an Müll entdeckt …

Unzählige Reaktionen auf das Posting

Andere User zeigen sich in den Kommentaren des Postings dankbar, so schreibt jemand: „Schön, dass es Menschen wie dich gibt, danke da können wir uns alle ein Vorbild nehmen.“ Auch andere bedanken sich für das Wegräumen. Eine weitere Nutzerin schreibt: „Wenn mehrere so denken würden wäre das super.“ Eine andere schreibt: Das finde ich großartig. Einmal jemand, der sich nicht nur darüber ärgert sondern aktiv wird.“ Über die Verschmutzung zeigen sich die Menschen empört und beschreiben das Verhalten als „Frechheit“, ein Nutzer schreibt „Charakterlos.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 10:11 Uhr aktualisiert