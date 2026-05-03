Diese Fellnasen warten in Villach auf ein Für-immer-Zuhause

Im Tierheim Villach warten so einige vierbeinige Schützlinge auf eine zweite Chance und ein neues Zuhause. Einige davon stellen wir euch heute vor.

Im Tierheim Villach kümmert man sich liebevoll um Hunde, Katzen und Kleintiere. Doch der sehnlichste Wunsch der tierischen Schützlinge ist ein neues Für-immer-Zuhause. Wir stellen euch heute einige Vierbeiner vor, vielleicht findest du einen neuen Freund fürs Leben.

Yuko braucht ein stabiles Umfeld

©Tierheim Villach Der Mischlingsrüde Yuko braucht ein Zuhause mit Erfahrung.

Steckbrief Yuko: männlich

Mischling

kastriert

geb.: 19. Juli 2020

Mischlingsrüde Yuko braucht ein neues Zuhause mit Menschen, die bereits Erfahrung mit anspruchsvollen Hunden haben. „Er braucht eine klare, ruhige Führung und ein stabiles Umfeld“, so das Tierheim Villach. Kinder oder andere Tiere sollten nicht im selben Haushalt leben. Yuko liebt ausgedehnte Spaziergänge und ist gerne draußen aktiv. Zuhause genießt er Ruhe und ausgiebige Kuscheleinheiten mit seinen Bezugspersonen.

Skipper und Simba suchen gemeinsames Zuhause

©Tierheim Villach Skipper sucht gemeinsam mit … ©Tierheim Villach … Simba ein liebevolles neues Heim.

Steckbrief Skipper & Simba: männlich

kastriert

weiß getigert mit etwas längerem Fell

geb.: 2019

Die beiden Katzenbrüder Skipper und Simba warten im Tierheim Villach sehnsüchtig auf ein gemeinsames Für-immer-Zuhause. „Als Wohnungskatzen wünschen sie sich ein ruhiges Umfeld mit einfühlsamen Menschen, die ihnen die Zeit geben, in ihrem neuen Zuhause anzukommen“, erklärt das Tierheim Villach. Die beiden Kater sind sehr menschenbezogen und genießen jede Form von Nähe – besonders ausgiebige Kuschelstunden gehören zu ihren größten Leidenschaften. Wer ihnen mit Geduld und Herz begegnet, wird mit zwei treuen, anhänglichen und unglaublich verschmusten Begleitern belohnt.

Der junge Raban braucht ein bisschen Zeit und Geduld

©Tierheim Villach Raban ist gegenüber Menschen etwas schüchtern.

Steckbrief Raban: männlich

kastriert

schwarz-weiß

geb.: 2025

Der junge Raban ist ein scheuer Kater, der Menschen noch nicht vertraut und Abstand braucht. „Er lässt sich nicht anfassen und sucht geduldige Menschen, die ihm Zeit geben“, schildert das Tierheim Villach. Mit anderen Katzen kommt Raban gut zurecht, sie geben ihm Sicherheit. Ein Zuhause mit Katzenfreund sowie die Möglichkeit zum Freigang mit einem ruhigen Garten wären ideal für ihn.

Fundkater wartet auf Besitzer

©Tierheim Villach Dieser süße Kater ist in Steuerberg zugelaufen.

Dieser rot-getigerte Kater ist am Donnerstag, den 30. April, in Steuerberg zugelaufen und befindet sich nun im Tierheim Villach. Er wurde bereits davor seit einiger Zeit immer wieder in Steuerberg gesichtet. „Sollten Sie der Besitzer sein oder die Katze kennen, melden Sie sich bitte im Tierheim Villach“, appellieren die Tierschützer.