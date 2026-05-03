Diese Fellnasen warten in Villach auf ein Für-immer-Zuhause
Im Tierheim Villach warten so einige vierbeinige Schützlinge auf eine zweite Chance und ein neues Zuhause. Einige davon stellen wir euch heute vor.
Im Tierheim Villach kümmert man sich liebevoll um Hunde, Katzen und Kleintiere. Doch der sehnlichste Wunsch der tierischen Schützlinge ist ein neues Für-immer-Zuhause. Wir stellen euch heute einige Vierbeiner vor, vielleicht findest du einen neuen Freund fürs Leben.
Yuko braucht ein stabiles Umfeld
Steckbrief Yuko:
- männlich
- Mischling
- kastriert
- geb.: 19. Juli 2020
Mischlingsrüde Yuko braucht ein neues Zuhause mit Menschen, die bereits Erfahrung mit anspruchsvollen Hunden haben. „Er braucht eine klare, ruhige Führung und ein stabiles Umfeld“, so das Tierheim Villach. Kinder oder andere Tiere sollten nicht im selben Haushalt leben. Yuko liebt ausgedehnte Spaziergänge und ist gerne draußen aktiv. Zuhause genießt er Ruhe und ausgiebige Kuscheleinheiten mit seinen Bezugspersonen.
Skipper und Simba suchen gemeinsames Zuhause
Steckbrief Skipper & Simba:
- männlich
- kastriert
- weiß getigert mit etwas längerem Fell
- geb.: 2019
Die beiden Katzenbrüder Skipper und Simba warten im Tierheim Villach sehnsüchtig auf ein gemeinsames Für-immer-Zuhause. „Als Wohnungskatzen wünschen sie sich ein ruhiges Umfeld mit einfühlsamen Menschen, die ihnen die Zeit geben, in ihrem neuen Zuhause anzukommen“, erklärt das Tierheim Villach. Die beiden Kater sind sehr menschenbezogen und genießen jede Form von Nähe – besonders ausgiebige Kuschelstunden gehören zu ihren größten Leidenschaften. Wer ihnen mit Geduld und Herz begegnet, wird mit zwei treuen, anhänglichen und unglaublich verschmusten Begleitern belohnt.
Der junge Raban braucht ein bisschen Zeit und Geduld
Steckbrief Raban:
- männlich
- kastriert
- schwarz-weiß
- geb.: 2025
Der junge Raban ist ein scheuer Kater, der Menschen noch nicht vertraut und Abstand braucht. „Er lässt sich nicht anfassen und sucht geduldige Menschen, die ihm Zeit geben“, schildert das Tierheim Villach. Mit anderen Katzen kommt Raban gut zurecht, sie geben ihm Sicherheit. Ein Zuhause mit Katzenfreund sowie die Möglichkeit zum Freigang mit einem ruhigen Garten wären ideal für ihn.
Fundkater wartet auf Besitzer
Dieser rot-getigerte Kater ist am Donnerstag, den 30. April, in Steuerberg zugelaufen und befindet sich nun im Tierheim Villach. Er wurde bereits davor seit einiger Zeit immer wieder in Steuerberg gesichtet. „Sollten Sie der Besitzer sein oder die Katze kennen, melden Sie sich bitte im Tierheim Villach“, appellieren die Tierschützer.
So kannst du die Tiere kennenlernen:
Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).
- Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
- Sonntag und Feiertag geschlossen
- Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr
Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!