Sicherer Genuss: Feuerwehr Villach zu Gast bei Mössler Grilltagen

Die Profis der Feuerwehr rund um OBR Patrick Unterrieder geben bei den Mössler Grilltagen wertvolle Tipps zur Brandprävention.

Die Profis der Feuerwehr rund um OBR Patrick Unterrieder geben bei den Mössler Grilltagen wertvolle Tipps zur Brandprävention.

Im Rahmen der bevorstehenden Mössler Grilltage am 8. und 9. Mai 2026 findet am Freitag, 8. Mai von 14 bis 17 Uhr ein Informationsnachmittag der Feuerwehr Landskron gemeinsam mit der Hauptfeuerwache Villach statt.

Ich freue mich, dass sich die lokalen Feuerwehren Zeit nehmen, um bei uns vor Ort Interessierte zu informieren und dadurch wertvolle Aufklärungsarbeit bei Groß und Klein leisten werden. Fokus liegt auf der Bedienung von Handfeuerlöschern und auf das Verhalten im Brandfall. Vor allem jetzt in der beginnenden Grillsaison der perfekte Anlass, um sich zu informieren.” Claudia Wiedenbauer, Geschäftsführerin von Hagebau Mössler.

©Google Streetview

1.800 Einsätze in einem Jahr

Villachs Bezirksfeuerwehrkommandant, OBR Patrick Unterrieder erklärt: “Im vergangenen Jahr mussten die Villacher Feuerwehren zu rund 1.800 Einsätzen ausrücken. Viele dieser Einsätze hatten ihren Ursprung im Haushalt oder in den eigenen vier Wänden. Wenn es zu einem Brand kommt, zählt jede Sekunde. Sollte trotz aller Vorsicht etwas passieren zählt das richtige Verhalten im Brandfall.” Mit diesen Sicherheits- und Brandschutztipps wird für den Ernstfall vorgesorgt, denn das richtige Verhalten und entsprechendes Wissen sind Grundpfeiler um zum einen einen Brand generell zu verhindern und zum anderen im Notfall richtig zu handeln und um Leben zu schützen.

Das erwartet dich: Die Mössler Grilltage finden am Muttertagswochenende (8./9. Mai) ganztags statt. Es warten vielerlei Aktionen auf Top-Markenprodukte und Grillzubehör. Darunter gibt es an beiden Tagen Grillvorführungen und Verkostungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 17:21 Uhr aktualisiert