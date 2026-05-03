Schon wieder Angelhaken am Silbersee gefunden – neben spielenden Kindern

Nach einem schmerzhaften Zwischenfall am Silbersee in der Vorwoche wurde am Sonntagnachmittag schon wieder ein Angelhaken entdeckt – daneben spielten Familien mit ihren Kindern.

In der Vorwoche hatte eine Familie ein unschönes Erlebnis am Silbersee bei Villach. In der Nähe des Stegs lagen drei vergessene Angelhaken, ein Familienmitglied trat darauf – und der Ausflug endete im Krankenhaus. Der Angelhaken hatte sich so tief in die Fußsohle gebohrt, dass er im Spital entfernt werden musste. Nach einer Meldung bei der Stadt Villach wurde sofort reagiert und ein Appell an die Fischer gerichtet, nichts am Silbersee liegen zu lassen. Grundsätzlich werden laut Angaben der Stadt ohnehin jeden Tag die Liege- und Grünflächen überprüft und Müll werde täglich entfernt.

Angelhaken neben spielenden Kindern entdeckt

Doch am 3. Mai meldete sich erneut eine Leserin bei 5 Minuten. Gegen 17 Uhr fand auch sie einen Angelhaken auf der Liegewiese am Silbersee. Und auch diesmal hätte das vergessene Equipment böse Folgen nach sich ziehen können, nicht nur für die Leserin, die den Angelhaken direkt bei ihren Handtüchern entdeckte. „Hinter uns und neben uns waren Familien die mit den Kindern Ball gespielt haben“, schildert sie die Situation. Wie sie erklärt, hat sie den Angelhaken sofort in den Müll geworfen, am Montag will sie den gefährlichen Fund auch bei der Stadt Villach melden.

Achtsamkeit sorgt für Sicherheit

Um weitere unschöne Unfälle zu vermeiden, appelliert Vizebürgermeisterin und Bäderreferentin Sarah Katholnig (SPÖ) an alle Silbersee-Gäste, Rücksicht zu nehmen und darauf zu achten, nichts am Ufer zu hinterlassen. „Wir sind viel vor Ort, aber wir können nicht rund um die Uhr überall sein. Mit eurer Achtsamkeit bleibt der See ein sicherer und schöner Ort für alle“, erklärt sie.