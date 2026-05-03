1,1 Millionen Euro: Zwei neue Feuerwehr-Fahrzeuge in Villach gesegnet

Bei der Hauptfeuerwache Villach stand am Sonntag alles im Zeichen von Tradition, Gemeinschaft und Sicherheit: Im Rahmen der Florianimesse wurden zwei neue Tanklöschfahrzeuge feierlich gesegnet.

Am 3. Mai fand die traditionelle Florianimesse in der Stadthauptpfarrkirche St. Jakob Villach statt. Feuerwehrkurat Richard Pirker zelebrierte die Messe zu Ehren des Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehren. Zahlreiche Feuerwehrmitglieder, deren Familien sowie Ehrengäste nahmen an der Feier teil.

Villacher Bürgerfrauen übernehmen Patenschaft

Im Anschluss wurden die beiden neuen Einsatzfahrzeuge am Vorplatz der Kirche gesegnet. Neben der Villacher Feuerwehr waren auch Delegationen der Partnerfeuerwehr aus Gloggnitz (Niederösterreich) sowie Feuerwehren aus Slowenien vor Ort. Die Rolle der Fahrzeugpatinnen übernahmen die Villacher Bürgerfrauen rund um Obfrau Tanja Karl.

©HFW Villach Die Kommandantschaft der Hauptfeuerwache Villach mit der Obfrau der Villacher Bürgerfrauen, Tanja Karl. ©HFW Villach Die beiden neuen Tanklöschfahrzeuge wurden gesegnet.

550.000 Euro pro Fahrzeug

Auch politisch wurden die Florianis gewürdigt. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig betonte die Bedeutung moderner Ausrüstung für die Sicherheit der Bevölkerung. Die Investition von rund 550.000 Euro pro Fahrzeug bezeichnete sie als „eine wichtige und sinnvolle Maßnahme für die Sicherheit der Villacher Bevölkerung“. Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine gemeinsame Agape vor dem Pfarrhaus.