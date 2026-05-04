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/ ©Wallner/UNIQA
Das Bild zeigt UNIQA CEO Andreas Brandstetter, LH-Stv.in Gaby Schaunig, Villachs 1. Vzbgm.in Sarah Katholnig, UNIQA Landesdirektor Hannes Kuschnig, UNIQA Vorstand Peter Humer und Hausherr Edwin Balakowski auf www.5min.at.
Offizielle Eröffnung in Villach-Auen: Vertreter aus Politik und Wirtschaft besichtigen den neuen Standort am Karawankenweg 2.
Villach
04/05/2026
Neuer Standort

Versicherungsservice in Villach: UNIQA bezieht neues Quartier

In Villach-Auen wurde am Karawankenweg 2 ein neues Versicherungsbüro eröffnet. Ein 46-köpfiges Team übernimmt dort künftig die Betreuung von rund 18.000 Versicherten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(241 Wörter)

UNIQA verstärkt ihre Präsenz in Kärnten und hat in Villach-Auen ein modernes Service Center eröffnet. Ein 46-köpfiges Team betreut vom neuen Standort aus rund 18.000 Kundinnen und Kunden der Region. Die Eröffnung am 30. April erfolgte im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Die Einsegnung übernahm Stadthauptpfarrer Richard Pirker.

Servicequalität im Mittelpunkt

Für Landesdirektor Hannes Kuschnig steht die Servicequalität im Fokus: „Mit unserem neuen Service Center schaffen wir einen Ort, an dem persönliche Beratung, Vertrauen und Servicequalität im Mittelpunkt stehen. Unser Anspruch ist es, für unsere Kundinnen und Kunden dort erreichbar zu sein, wo sie leben – mit modernen Räumlichkeiten, zeitgemäßer Technologie und einem Team, das zuhört und unterstützt.“ Vorstand Peter Humer betont dabei die Kombination aus digitalen Lösungen und Vor-Ort-Expertise: „Digitalisierung und persönliche Nähe sind für uns kein Widerspruch, sondern gehören zusammen. Unser Anspruch ist es, genau dort präsent zu sein, wo unsere Kundinnen und Kunden uns brauchen – digital rund um die Uhr ebenso wie mit unserer Expertise persönlich vor Ort.“

Team für 18.000 Kundinnen und Kunden

Regionalmanager Edwin Balakowski blickt optimistisch auf die Arbeit am neuen Standort: „Mit 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir hier ein starkes, engagiertes Team, das jeden Tag mit vollem Einsatz und hoher Serviceorientierung für unsere 18.000 Kundinnen und Kunden da ist.“

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