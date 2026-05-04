Händehygiene: LKH Villach erneut mit Gold-Award ausgezeichnet

Am 5. Mai ist der internationale Tag der Händehygiene. Als ein zentraler Bestandteil der Patientensicherheit rücken saubere Hände in den Fokus. Die KABEG-Häuser würden bereits mehrfach für ihr Engagement ausgezeichnet.

Kärntner Landeskliniken haben einen hohen Qualitätsanspruch. Das zeigt auch das LKH-Villach.

Kärntner Landeskliniken haben einen hohen Qualitätsanspruch. Das zeigt auch das LKH-Villach.

Die Händehygiene ist ein zentraler Bestandteil der Kärntner Landeskliniken. Eine konsequente Händedesinfektion ist ein wichtiger Faktor in der Prävention von Krankenhausinfektionen. Sie reduziert die Übertragung von Krankheitserregern wirksam und schützt damit Patienten, Mitarbeiter sowie Besucher.

11.000 Liter Desinfektionsmittel im Jahr

Durchschnittlich werden im Krankenhaus rund 30 Liter Händedesinfektionsmittel pro Tag verbraucht – das entspricht etwa 11.000 Litern pro Jahr. Zusätzlich dienen jährliche Beobachtungen von Hygieneteams zum Händehygieneverhalten der Qualitätssicherung und Aufrechterhaltung der hohen Hygienestandards. Die konstante Umsetzung und Kontrolle bleibt auch in Zukunft weiterhin ein unentbehrlicher Bestandteil der medizinischen Versorgung.

LKH-Villach ausgezeichnet

Für ihren Einsatz im Bereich der Händehygiene wurden die Häuser der KABEG bereits mehrfach ausgezeichnet. So erhielt etwa das LKH Villach im Jahr 2021 den Hand Hygiene Excellence Award. 2025 konnte das Krankenhaus erneut die Gold- Auszeichnung im Rahmen der Initiative „Aktion Saubere Hände“ erreichen. „Dabei engagiert sich unser Team der Stabsstelle Krankenhaushygiene kontinuierlich für die Sensibilisierung, Schulung und Qualitätssicherung in diesem zentralen Bereich“, erklärt Bettina Irlinger-Leitner aus dem LKH Villach.