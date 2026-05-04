Gold für Österreich: Europameisterschaftstitel bei Polizei-Marathon

Bei der Polizei-Marathon-Europameisterschaft am 3. Mai konnte sich Mario Bauernfeind den Europameistertitel und damit Gold für Österreich sichern. Zudem durfte sich das Nationalteam über Silber in der Mannschaftswertung freuen.

Einen wichtigen Beitrag zu diesem Teamerfolg leistete Mario Janach, Athlet des LC Villach, der für Österreich an den Start ging. Bereits am Morgen kämpfte er mit hohen Temperaturen und im Rennverlauf zunehmender Hitze, dennoch zeigte er ein konstantes und kontrolliertes Rennen. Janach lief die 42.195 Kilometer in 2:33:02 Stunden ins Ziel. Seine persönliche Bestleistung von 2:31:52 Stunden konnte er aufgrund der schwierigen äußeren Bedingungen knapp nicht unterbieten, hielt das Tempo aber über die gesamte Distanz stabil.

Die verdiente Silbermedaille

In der Einzelwertung belegte Janach als dritt bester Österreicher den ausgezeichneten 15. Platz. Mit dieser Leistung trug der Villacher wesentlich zum Gewinn der Mannschafts Silbermedaille bei und bestätigte seine Rolle als verlässlicher Leistungsträger im österreichischen Team.