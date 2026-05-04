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/ ©Fotoquelle Privat
Das Bild auf 5min.at zeigt Mario Janach beim Laufen eines Marathons
Mario Janach sicherte Silber für Österreich bei der Polizei-Marathon-Europameisterschaft.
Villach
04/05/2026
Gold für Österreich

Gold für Österreich: Europameisterschaftstitel bei Polizei-Marathon

Bei der Polizei-Marathon-Europameisterschaft am 3. Mai konnte sich Mario Bauernfeind den Europameistertitel und damit Gold für Österreich sichern. Zudem durfte sich das Nationalteam über Silber in der Mannschaftswertung freuen.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)

Einen wichtigen Beitrag zu diesem Teamerfolg leistete Mario Janach, Athlet des LC Villach, der für Österreich an den Start ging. Bereits am Morgen kämpfte er mit hohen Temperaturen und im Rennverlauf zunehmender Hitze, dennoch zeigte er ein konstantes und kontrolliertes Rennen. Janach lief die 42.195 Kilometer in 2:33:02 Stunden ins Ziel. Seine persönliche Bestleistung von 2:31:52 Stunden konnte er aufgrund der schwierigen äußeren Bedingungen knapp nicht unterbieten, hielt das Tempo aber über die gesamte Distanz stabil.

Die verdiente Silbermedaille

In der Einzelwertung belegte Janach als dritt bester Österreicher den ausgezeichneten 15. Platz. Mit dieser Leistung trug der Villacher wesentlich zum Gewinn der Mannschafts Silbermedaille bei und bestätigte seine Rolle als verlässlicher Leistungsträger im österreichischen Team.

Über den LC Villach Leichtathletik

Der LC Villach Leichtathletik wurde 1982 von den ehemaligen Spitzenathleten Wolfgang Miklautsch, Hans Pribernig, Peter Sternad, Gert Weinhandl und Karl Woschitz gegründet. Die Ziele sind die Förderung des Spitzen- und Breitensports, wobei größtes Augenmerk auf eine qualitativ hochwertige, nachhaltige und wertebewusste Nachwuchsarbeit gelegt wird.

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