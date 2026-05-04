Unfall in Villach-Land: 85-Jährige verstirbt nach medizinischem Notfall

Nach einem medizinischen Notfall am Steuer kam eine 85-Jährige in Weißenstein von der Fahrbahn ab. Die Feuerwehr sicherte das instabile Fahrzeug im Steilhang. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Ein vor Ort anwesender Notarzt stellte als Todesursache einen plötzlichen Herztod fest, der bereits vor dem Abkommen von der Straße eingetreten war.

Ein vor Ort anwesender Notarzt stellte als Todesursache einen plötzlichen Herztod fest, der bereits vor dem Abkommen von der Straße eingetreten war.

In Stadelbach, innerhalb der Marktgemeinde Weißenstein, kam es am späten Nachmittag zu einem tragischen Zwischenfall. Eine 85-jährige Villacherin war gegen 17:15 Uhr mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße parallel zur Drautalstraße (B 100) unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Fahrzeug drohte auf B 100 zu stürzen

Infolge eines medizinischen Notfalles kam der Wagen von der Fahrbahn ab und geriet auf eine abfallende Waldparzelle. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, verhinderte die Vegetation Schlimmeres für den fließenden Verkehr: „Das Fahrzeug kam nach circa 30 Metern aufgrund einer Baumgruppe zum Stillstand und drohte auf die darunterliegende B 100 hinabzurollen“

Konnten Frau nur noch leblos bergen

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Puch, Feistritz/Drau, Töplitsch und Kellerberg rückten umgehend aus, um die Unfallstelle abzusichern und den instabilen Pkw zu fixieren. Für die Lenkerin kam jedoch jede Hilfe zu spät; die Einsatzkräfte konnten die Frau nur noch tot aus dem Wrack bergen. Ein vor Ort anwesender Notarzt stellte als Todesursache einen plötzlichen Herztod fest, der bereits vor dem Abkommen von der Straße eingetreten war.