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/ ©Stadt Villach
Bild auf 5min.at zeigt das Kerzenstüberl
Die Stadt Villach sucht einen neuen Pächer für das Kerzenstüberl.
Villach
04/05/2026
Am Wadfriedhof

Pächter gesucht: Villach vergibt das bekannte „Kerzenstüberl“

Du wolltest schon immer dein eigenes Lokal führen? Dann hast du jetzt die Chance dafür, die Stadt Villach sucht nämlich einen neuen Pächter für das "Kerzenstüberl" beim Waldfriedhof.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Die Stadt Villach sucht einen Pächter für das Geschäftslokal am Eingang des Waldfriedhofs, dem sogenannten „Kerzenstüberl“. Bereits seit vielen Jahrzehnten werden dort Kerzen, Blumen und saisonale Gestecke verkauft.

Gastroerfahrung ist Voraussetzung

In dem Geschäftslokal befindet sich außerdem ein Buffetbetrieb, wo man Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen kann. Laut dem Posting der Stadt Villach ist Gastroerfahrung Voraussetzung. Die Abgabefrist für Angebote ist der 22. Mai. Weitere Informationen kannst du dir hier per Mail holen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 13:31 Uhr aktualisiert
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