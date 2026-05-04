Pächter gesucht: Villach vergibt das bekannte „Kerzenstüberl“

Du wolltest schon immer dein eigenes Lokal führen? Dann hast du jetzt die Chance dafür, die Stadt Villach sucht nämlich einen neuen Pächter für das "Kerzenstüberl" beim Waldfriedhof.

Die Stadt Villach sucht einen neuen Pächer für das Kerzenstüberl.

Die Stadt Villach sucht einen neuen Pächer für das Kerzenstüberl.

Die Stadt Villach sucht einen Pächter für das Geschäftslokal am Eingang des Waldfriedhofs, dem sogenannten „Kerzenstüberl“. Bereits seit vielen Jahrzehnten werden dort Kerzen, Blumen und saisonale Gestecke verkauft.

Gastroerfahrung ist Voraussetzung

In dem Geschäftslokal befindet sich außerdem ein Buffetbetrieb, wo man Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen kann. Laut dem Posting der Stadt Villach ist Gastroerfahrung Voraussetzung. Die Abgabefrist für Angebote ist der 22. Mai. Weitere Informationen kannst du dir hier per Mail holen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 13:31 Uhr aktualisiert