Faaker Bauernmarkt startet in die Jubiläumssaison – mit neuen Angeboten

Der Bauernmarkt am Faaker See feiert heuer Jubiläum: Bereits seit 40 Jahren kann man dort regionale Schmankerln einkaufen. Schon bald steht der Auftakt in die Jubiläumssaison an.

Der traditionelle Faaker Bauernmarkt feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen. Am 7. Mai startet die neue Saison. Mit insgesamt 20 Markttagen wird die Jubiläumssaison begangen. Der Markt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen Treffpunkt für Einheimische und Gäste entwickelt und steht für Regionalität, Qualität und Gemeinschaft.

Neue Aussteller dabei

Auch heuer erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot. Neben bewährten Ausstellern sind auch einige Neuzugänge dabei, darunter etwa die Fischzucht Poganitsch, die mit geräucherten und fangfrischen Fischprodukten das Sortiment erweitert. Ein fixer Bestandteil bleibt die beliebte Pop-up-Hütte, in der wechselnde Anbieter ihre Produkte präsentieren. Mit dabei sind unter anderem die Nudelfabrik Finkenstein, das Kreativ Platz’l aus Feistritz an der Drau sowie Ančo Bags mit handgefertigten Taschen.

Regionales und Musikalisches

Der Bauernmarkt bietet nicht nur regionale Lebensmittel und Handwerksprodukte, sondern auch Raum für Begegnung und Austausch. „Ergänzt wird das Markterlebnis auch in diesem Jahr durch den einen oder anderen Themenabend und verschiedene Musik-Highlights“, verspricht der Tourismusverband Finkenstein am Faaker See.