Modegeschäft im Atrio schließt noch im Mai

Im Villacher Atrio steht eine Schließung bevor: Nur noch bis 16. Mai hat die "Tom Tailor Denim"-Filiale geöffnet.

Vor rund 13 Jahren zog „Tom Tailor Denim“ ins Atrio Villach ein. Der Shop bietet als Abspaltung von „Tom Tailor“ Mode und Accessoires speziell für junge Männer und Frauen zwischen 15 und 25 an. Doch schon bald nicht mehr im Atrio: Wie ein Aushang an der Store-Tür verrät, hat das Geschäft im ersten Stock des Einkaufszentrums nur noch bis 16. Mai 2026 geöffnet. Die „normale“ Tom-Tailor-Filiale gegenüber bleibt weiterhin bestehen. Anlässlich des Abverkaufs warten Rabattaktionen auf Kunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 16:19 Uhr aktualisiert