75 Jahre: Landjugend Fellach lädt zur Jubiläumsfeier

Die Landjugend Fellach feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass ist am 10. Mai so einiges geplant. Los geht es um 9.15 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Thomaskirche Fellach. Im Anschluss folgt ein Festakt, bei dem unter anderem ein Generationenauftanz ansteht. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Sängerrunde Fellach-Oberdörfer.

Frühschoppen am Dorfplatz

Danach lädt die Landjugend zum gemütlichen Frühschoppen auf den Dorfplatz der Oberen Fellach. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, musikalisch begleiten die „Jungen Gailtaler“ das Programm. Die Landjugend Fellach freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, um gemeinsam dieses besondere Jubiläum zu feiern.