Beziehungsstreit in Villach endet mit Messerattacke: Frau (24) angezeigt

Montagfrüh rief eine junge Frau in Villach die Polizei, weil ihr Freund sie angeblich nicht gehen lassen wollte. Vor Ort bot sich den Beamten ein chaotisches Bild – und schlussendlich nahmen sie die Frau mit.

Am 4. Mai wurde die Polizei in der Früh zu einer Wohnung in Villach gerufen. Angerufen hatte eine 24-Jährige, die beim Polizeinotruf angab, ihr Freund würde sie nicht aus der Wohnung lassen. Am Einsatzort erklärte die Frau den Beamten, dass sie sich von ihrem 37-jährigen Freund trennen wolle, doch er sie eben nicht gehen lassen wolle.

Mann mit Küchenmesser verletzt

Den Beamten bot sich ein chaotisches Bild: „In der Wohnung lagen Gegenstände am Boden und beide Personen gaben an, dass es am Vorabend zu einem heftigen Beziehungsstreit gekommen war“, schildert die Polizei die Situation. Dabei dürfte es zu drastischen Tätlichkeiten gekommen sein: Wie die Polizei berichtet, wird die Frau verdächtigt, den Mann mit einem Küchenmesser verletzt zu haben.

Frau wurde mitgenommen und angezeigt

Da die Auseinandersetzung derart heftig war und es nicht zum ersten Mal zu solchen Szenen gekommen war, wurde die 24-jährige zur sofortigen Vernehmung in die Polizeiinspektion Villach-Neufellach gebracht. Die Frau wurde vernommen und die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. „Ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung“, so die Polizei abschließend.