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/ ©Stadt Villach | Thomas Künster
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Die Feierlichkeiten finden von 11 bis 14 Uhr statt.
Villach
05/05/2026
Besonderes Event

Zehn Jahre Fairtrade-Stadt: Villach feiert Jubiläum im Weltladen

Villach ist seit zehn Jahren Kärntens einzige Fairtrade-Stadt. Zum Jubiläum am 8. Mai gibt es im Weltladen am Unteren Kirchenplatz ein Buffet, Musik und Verlosungen für alle Gäste.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)

Villach feiert ein besonderes Jubiläum: Vor zehn Jahren wurde die Stadt als erste und bis heute einzige „Fairtrade-Stadt“ Kärntens ausgezeichnet. Am Freitag, dem 8. Mai, wird dieses zehnjährige Bestehen im Weltladen am Unteren Kirchenplatz offiziell gewürdigt. Im Rahmen des Weltladentags erhält die Stadt die Ehrenurkunde für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Fairtrade-Initiative.

Hohe Lebensqualität für die Stadt

Fairtrade-Städte setzen auf fairen Handel, beziehen entsprechende Produkte und fördern das Bewusstsein für soziale sowie ökologische Standards. „Wir verfolgen ökologische, ökonomische und soziale Ziele und schaffen dadurch eine sehr hohe Lebensqualität für die Villacherinnen und Villacher“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Der Weltladen dient dabei als zentraler Partner: „Der Weltladen ist seit knapp 45 Jahren ein verlässlicher Anlaufpunkt für fair gehandelte Produkte in Villach. Auch die Stadt ist eine langjährige Kundin und bezieht Produkte des Weltladens“, ergänzt Katholnig.

Lunchpaket wird verlost

Die Feierlichkeiten finden von 11 bis 14 Uhr statt und bieten ein vielfältiges Programm mit Musik, einem Quiz und einem Buffet aus fairen Zutaten. Als besonderes Highlight wird unter den Gästen ein großer Geschenkkorb mit Bio-Produkten verlost. Interessierte sind herzlich eingeladen, am Unteren Kirchenplatz mitzufeiern.

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