Sirene in Villach-Land: Einsatzkräfte zu Wohnhausbrand alarmiert

In Finkenstein heulte zur Mittagszeit die Sirene. Die Feuerwehr bestätigt einen Einsatz in Gödersdorf: Es handelt sich um einen Wohnhausbrand.

Wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten zur Mittagszeit meldeten, ging in Finkenstein am Faaker See die Sirene. Auf Nachfrage bei der FF Finkenstein wurde ein Brandereignis offiziell bestätigt. „Wir wurden in Gödersdorf zu einem Wohnungsbrand alarmiert, wie es vor Ort ausschaut ist noch unklar“, so die Wehr gegenüber 5 Minuten. Somit ist das Ausmaß des Brandes aktuell noch nicht bekannt, weitere Informationen folgen.