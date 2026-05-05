Villacher aufgepasst: Jetzt bei Blumenolympiade mitmachen

Die Blumenolympiade geht in die nächste Runde: Ob Balkon, Garten oder gemeinschaftliches Projekt – gesucht werden kreative Ideen, die Villach noch lebenswerter machen. Auch Nachwuchsgärtner:innen können mitmachen.

Die Teilnahme ist für alle offen, die mit Engagement und Kreativität ihre grüne Oase gestalten.

Die Teilnahme ist für alle offen, die mit Engagement und Kreativität ihre grüne Oase gestalten.

Blühende Gärten und liebevoll gestaltete Balkone tragen wesentlich zur hohen Lebens-qualität in Villach bei. „Hinter dieser Blütenpracht steckt ganz viel Mühe und Liebe zum Detail. Deshalb laden wir die Villacher:innen gerne dazu ein, bei der Blumenolympiade mitzumachen“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Jury bewertet Projekte

Die Blumenolympiade bietet zahlreiche Kategorien, von klassischem Blumenschmuck bis hin zu innovativen Gemeinschaftsprojekten oder Nutzgärten. Die Teilnahme ist für alle offen, die mit Engagement und Kreativität ihre grüne Oase gestalten. Im Juli und August ist die „Blumenolympiaden-Jury“ dann in ganz Kärnten unterwegs. Sie setzt sich aus Vertreter:innen der Kärntner Gärtner:innen sowie aus Fachleuten aus dem Bereich Gartenbau und Gartengestaltung zusammen. Bewertet wird das harmonische Miteinander von Farben, Formen und Strukturen. Anmeldung bis 10. Juni unter office@blumenolympiade.at. Rückfragen unter 0463/5850-5310 (Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr).

Für Kinderbewerbe

Auch Nachwuchs-Gärtner:innen können in den Kategorien „Kind- und Garten“ (Anmeldungen ab sofort unter office@blumenolympiade.at) sowie im Rahmen der Kinderblumenolympiade (Zielgruppe Kindergärten) mitmachen. Anmeldungen für Kindergärten von 18. bis 20. Mai ausschließlich telefonisch unter 0463/5850-5310.