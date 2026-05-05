Stromausfall in Villach-Land: 3.000 Haushalte betroffen

Am Dienstagnachmittag wurde es in rund 3.000 Haushalten im Bezirk Villach-Land plötzlich finster. Die Kärnten Netz ist bereits im Einsatz.

Im Bezirk Villach-Land kam es gegen 15.30 Uhr am 5. Mai zu einem großflächigen Stromausfall. Laut Auskunft von Jürgen Pasker von Kärnten Netz sind von der Störung rund 3.000 Haushalte betroffen. Der Stromausfall betrifft dabei unter anderem Rosegg, St. Jakob im Rosental, Maria Elend und Ladinach. Der Grund für die Unterbrechung der Stromversorgung ist derzeit noch nicht bekannt: „Unsere Kollegen sind gerade am Weg dorthin und schauen, was los ist“, so Pasker. Aktuell geht man seitens der Kärnten Netz von einer kleineren Störung aus, die relativ schnell behoben werden kann.

#Update: Stromausfall konnte eingegrenzt werden

Um 16.40 Uhr gab Pasker gegenüber 5 Minuten ein Update zur aktuellen Situation. Demnach konnte die Unterbrechung der Versorgung mittlerweile auf 230 Haushalte, hauptsächlich im Bereich Ladinach, eingegrenzt werden. Die Mitarbeiter der Kärnten Netz und auch die Feuerwehr seien aktuell nach wie vor im Einsatz, um den Grund für den Stromausfall abzuklären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert