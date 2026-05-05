Umbruch in Villach: VSV stellt Führung und Funktionäre neu auf

Beim VSV kommt es zu einem umfassenden personellen und strukturellen Umbau. Der Villacher Traditionsklub stellt Vorstand und sportliche Organisation neu auf.

Alles neu beim VSV: Bei den Villacher Adlern steht ein personeller und struktureller Umbau an. Beim VSV spricht man von einem „wichtigen Schritt, um die organisatorischen Strukturen weiter zu stärken und den Verein nachhaltig für die kommenden Herausforderungen aufzustellen“.

Winkler geht, Herzog übernimmt

Eine zentrale Änderung betrifft die Führung des Vereins: Martin Winkler legt seine Funktion als Obmann zurück, bleibt dem Klub aber erhalten. Künftig konzentriert er sich auf seine Rolle als Geschäftsführer der EC VSV GmbH und übernimmt zusätzlich die Agenden als Finanzvorstand. Neuer Obmann ist ab sofort Manfred Herzog, Mit-Eigentümer der Engel Apotheke in Villach. „Mit Manfred Herzog konnten wir eine Persönlichkeit aus der Privatwirtschaft gewinnen, dessen Herz seit über 40 Jahren blau-weiß schlägt und bereits seit einigen Jahren eng mit der Leitung verbunden war“, so Winkler über seinen Nachfolger.

Rücktritt im Vorstand

Auch im Vorstand gibt es eine Veränderung: Thomas Pfeifer zieht sich zurück, aus zeitlichen Gründen, wie der VSV erklärt. Sein beruflicher Fokus habe zuletzt stark zugenommen, weshalb eine Ausübung der Funktion nicht mehr möglich sei. Seine bisherigen Aufgaben im Nachwuchsbereich übernimmt künftig Marc Baumann.

Hohenberger wechselt Aufgabenbereich

Doch das ist noch nicht alles, auch sportlich stellt sich der Klub neu auf: Herbert Hohenberger wird von seiner Funktion als sportlicher Leiter entbunden – allerdings im gegenseitigen Einvernehmen. Er bleibt dem Verein erhalten und wird sich künftig verstärkt um Team-Management, Sponsorenarbeit und Partnerbetreuung kümmern. Die Aufgaben der sportlichen Leitung werden vorerst intern aufgeteilt und vom Trainerteam sowie der Geschäftsführung übernommen.

Neuer Tormanntrainer

Eine weitere wichtige Änderung beim VSV betrifft die Kampfmannschaft: Mit Urban Avsenik übernimmt ein neuer Tormanntrainer. Der frühere Nachwuchs-Goalie des VSV bringt internationale Erfahrung mit – unter anderem aus Stationen bei HDD Jesenice, dem Kitzbüheler EC und dem slowenischen Nationalteam.